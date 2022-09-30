Erzurum'da yaralı bulunan değişken atmaca kartalı tedavi altına alındı - Son Dakika
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Erzurum'da yaralı bulunan değişken atmaca kartalı tedavi altına alındı

30.09.2022 14:54
Erzurum'da yaralı bulunan değişken atmaca kartalı tedavi altına alındı

Erzurum'da yaralı ve bitkin bulunan değişken atmaca kartalı, tedavi edilip doğaya salınacak.

Erzurum'da yaralı ve bitkin bulunan değişken atmaca kartalı, tedavi edilip doğaya salınacak.

Yakutiye ilçesinin Aktoprak Mahallesi'nde bir süre önce yaralı ve bitkin halde bir değişken atmaca kartalı görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine giden DKMP görevlileri, hayvanı vatandaşlardan teslim alıp korumaya aldı.

Bakım, beslenme ve tedavilerine başlanan kuş, tamamen iyileşince doğal ortamına bırakılacak.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da yaralı bulunan değişken atmaca kartalı tedavi altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da yaralı bulunan değişken atmaca kartalı tedavi altına alındı - Son Dakika
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