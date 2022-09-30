Yakutiye ilçesinin Aktoprak Mahallesi'nde bir süre önce yaralı ve bitkin halde bir değişken atmaca kartalı görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da yaralı bulunan değişken atmaca kartalı tedavi altına alındı - Son Dakika

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