Erzurum'da yaralı bulunan şahin ve ishak kuşu tedavi altına alındı

Kentin Palandöken ve Aziziye ilçelerindeki kırsal bölgelerinde yaralı ve bitkin haldeki şahin ile ishak kuşunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Erzurum 'da yaralı ve bitkin halde bulunan şahin ile ishak kuşu tedavi edilip doğaya bırakılacak.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzurum, Güncel, Son Dakika

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