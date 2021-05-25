Erzurum'da yarı olimpik yüzme havuzunun yapımında sona gelindi

Erzurum'un Aziziye ilçesinde 3,5 dönüm arazi üzerinde 2020 yılında temeli atılan yarı olimpik yüzme havuzunun yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Bölgedeki çocuklar ile gençlerin milli takımlara kazandırılması ve şampiyon yüzücülerin yetiştirilmesi amacıyla Aziziye Belediyesince hazırlanan proje kapsamında yapımına başlanan havuzun bitirilmesi için yoğun çaba harcandı.

Yaklaşık 6 milyon liraya inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzunun tamamlanmasıyla denizi olmayan Erzurum'da Palandöken ilçesi ile Atatürk Üniversitesinden sonra bu alandaki üçüncü önemli yatırım gerçekleştirilmiş olacak.

Havuzdaki çalışmaları inceleyen ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Saltuklu Mahallesi'nde yapımı son aşamaya gelen havuzu kısa süre içinde hizmete açacaklarını belirtti.

Orhan, yaz sezonunda havuzun yanı sıra diğer yatırımların da açılışını gerçekleştireceklerini aktararak, şöyle konuştu:

"İlçemize sadece yatırım ve eser değil, aynı zamanda cazibe de kazandırıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ve tek Termal Aqua Parkı'nı Ilıca semtimizde konuşlandırdık ve yapım çalışmalarında sona geldik. Havuzumuzun yapımını da neredeyse tamamladık. Her iki yatırımımız da kısa bir süre sonra kapılarını halkımıza açacak ve her iki yatırımımız da ilçemize değer katacak. Böylece hem su sporlarıyla ve hem de eğlenceyle buluşturacağımız termal sularımızla Aziziye ilçemizi marka haline getirmiş olacağız."

Orhan, havuzun yapımı için arsa tahsisinde bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.