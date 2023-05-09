İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili bugün gözaltında olan 9 şüpheli serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 Mayıs'ta miting düzenlediği Erzurum'da bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Atılan taşlar nedeniyle seçim otobüsünün camları kırılırken, İmamoğlu olayı yara almadan atlattı. Atılan taş ve pet şişeler nedeniyle 17 kişi yaralandı.

15 KİŞİ DÜN SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından 15 kişi gözaltına alınmış ve şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Dün 15 zanlıdan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla, 1'i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BUGÜN 9 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin tespitiyle ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ederken, bugün 9 kişi daha gözaltına alındı.

9 ŞÜPHELİ DE SERBEST KALDI

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 8'i adli kontrol şartıyla 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.