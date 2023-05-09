İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili bugün gözaltında olan 9 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili bugün gözaltında olan 9 şüpheli serbest bırakıldı

09.05.2023 20:41

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı Erzurum'da düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan olaylara ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 Mayıs'ta miting düzenlediği Erzurum'da bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Atılan taşlar nedeniyle seçim otobüsünün camları kırılırken, İmamoğlu olayı yara almadan atlattı. Atılan taş ve pet şişeler nedeniyle 17 kişi yaralandı.

15 KİŞİ DÜN SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından 15 kişi gözaltına alınmış ve şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Dün 15 zanlıdan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla, 1'i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BUGÜN 9 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin tespitiyle ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ederken, bugün 9 kişi daha gözaltına alındı.

9 ŞÜPHELİ DE SERBEST KALDI

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 8'i adli kontrol şartıyla 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Erzurum'da İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırı olayıyla ilişkili olduğu düşünülen 9 şüpheli daha gözaltında Erzurum'da İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırı olayıyla ilişkili olduğu düşünülen 9 şüpheli daha gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili bugün gözaltında olan 9 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili bugün gözaltında olan 9 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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