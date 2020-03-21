Erzurum'da yaşlı hastaların ihtiyaçları evlerine götürülecek - Son Dakika
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Erzurum'da yaşlı hastaların ihtiyaçları evlerine götürülecek

6 saat önce

Erzurum'un Aziziye Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 60 yaş üzerindeki engelli ve kronik hastalığı olanların evden çıkmadan ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışma başlattı.

Erzurum'da yaşlı hastaların ihtiyaçları evlerine götürülecek, System.String[]

Erzurum'un Aziziye Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 60 yaş üzerindeki engelli ve kronik hastalığı olanların evden çıkmadan ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışma başlattı.

Koronavirüsün daha çok yaşlılar üzerinde etkili olmasını göz önünde bulunduran belediye, yaşı ilerlemiş ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının dışarı çıkmadan karşılanması için zabıta ekiplerine iki elektrikli araç tahsis etti.

Söz konusu araçlarla yaşlıların acil ihtiyaçlar başta olmak üzere bütün taleplerinin değerlendirileceği uygulamadan yararlanmak isteyenler, WhatsApp hattı veya çağrı merkezi numarasını arayarak 7/24 esasına göre hizmet alabilecek.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediye olarak koronavirüsle mücadele etmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye geneli başlatılan "avde kal" sloganını uygulanabilir hale getirmeyi amaçladıklarını aktaran Orhan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın elzem olan ihtiyaçlarını karşılamada destek olmak istiyoruz. İlçe halkımızın tüm taleplerini değerlendirip, hayata geçirmek azmindeyiz. Yürümekte zorluk çeken engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın bu zorlukları atmaları için onlara el ayak oluyoruz. Bu projemizle hem bu hastalığın yayılmamasını hem de belediye olarak sosyal bir eksikliği tamamlamayı amaçladık. Zabıta ekiplerimiz 7/24 çalışarak vatandaşımıza hizmet edecek."

Koronavirüs, Aziziye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:24 Kaynak: AA

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