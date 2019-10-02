Son Dakika Haberleri: Erzurum'da "Yaya Güvenliği Nöbeti" düzenlendi
Son Dakika Güncel Haber

Erzurum'da "Yaya Güvenliği Nöbeti" düzenlendi

1 saat önce

Öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla bir çok etkinlik, seminer ve uygulama gerçekleştiren Emniyet genel müdürlüğü Trafik polisi ekipleri, "Hepimiz yaya geçitlerine" sloganıyla yeni bir uygulamaya imza attı.

Erzurum'da

Öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla bir çok etkinlik, seminer ve uygulama gerçekleştiren Emniyet genel müdürlüğü Trafik polisi ekipleri, "Hepimiz yaya geçitlerine" sloganıyla yeni bir uygulamaya imza attı.


Yaya güvenliğinin nöbetçisi olarak orta okul öğrencileriyle birlikte trafiği denetleyen Trafik polisleri, yaya geçidi öncesinde arabaları durdurarak sürücülere bilgiler verdi.


Trafik polisi ekiplerince, Yaya önceliğinin yaşam önceliğiyle eş değer bir öneme sahip olduğu vurgulanarak yaya ölümlü kazaların en aza indirilmesi, sağlıklı ve güvenli trafik akışının sağlanması, toplumun bilinçlenmesi için herkesi yaya geçidi nöbetine gelmeleri için davette bulunuldu.


81 ilde aynı zamanda gerçekleşen uygulamaya katılan Erzurum Valisi Okay Memiş şu açıklamalarda bulundu: " Yaya geçitlerinde trafik polislerimiz ve öğrencilerimiz sürücülerimizi uyardılar. Yurt dışında imrendiğimiz o trafik kurallarını gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yaya yola adımını atar atmaz arabaların durmasını imrenerek anlatmayıp hayata geçireceğiz. Biraz zorlandığımız bir konu ancak sürücülerimiz duyarlılığı bu işi kolaylaştıracak. Zebra geçitlerinde durmayan sürücülerimize cezai işlem uygulayacağız. İnsan hayatı çok önemli, modern bir toplum olmanın en önemli göstergelerinden bir tanesi budur." - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerika'da 38 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi
Son dakika: Motorine 14 kuruş indirim geldi Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in ses kayıtları sızdı: Tehdit ediyorsa gider savaşırsınız Son Dakika: Bakan Akar'dan net mesaj: Hazırlıklarımızı yaptık, gerektiğinde kendi göbeğimizi keseriz!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 18:06:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da "Yaya Güvenliği Nöbeti" düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]