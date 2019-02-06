Erzurum'da "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" Uygulaması

Erzurum
'da yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince "yaya öncelikli trafik yılı" etkinliği düzenlendi.
Cumhuriyet Caddesinde başlatılan uygulama kapsamında Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde yapılan değişiklikle trafikteki can kayıplarına yönelik yeni bir adım atılmış oldu.
Öğrencilerin yer aldığı uygulamada, trafik polisi forması giyen öğrenciler, "yayalara yol ver", "öncelik yayaların" ve "yaya güvenliği" yazılı dövizleri taşıyarak düzenlenen etkinliğe dikkat çekti.
Uygulamaya katılan Erzurum Valisi Okay Memiş
, broşürleri trafikte ilerleyen sürücülere vererek uygulama hakkında sürücülerin neler yapması gerektiği hakkında bilgilendirdi.
Burada gazetecilere açıklama yapan Memiş, bu uygulamanın öncelikli olarak ikazlarla başlatıldığını söyledi.
Memiş, "Daha sonra gerektiği takdirde müeyyide uygulayacağız. Herkese kazasız günler diliyorum. Trafikte herkesin daha çok kurallara uyarak yaşanabilir bir Türkiye
olmasını sağlamak istiyoruz." dedi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
de İçişleri Bakanlığı
tarafından başlatılan uygulamaya destek olmak amacıyla etkinliğe katıldıklarını ifade etti.
Sekmen, "İstiyoruz ki sürücülerin yayalara yol verdiği insan haklarına saygı gösterdiği bir ülke olsun. Umuyorum sürücülerimiz bu uygulamaya en kısa sürede uyacak ve yayaların daha güvenli bir trafik olmasına katkı verecektir." ifadelerini kullandı.