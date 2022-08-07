Elektrik akımına kapılan ineği kurtarmak isteyen çocuk canından oluyordu - Son Dakika
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Elektrik akımına kapılan ineği kurtarmak isteyen çocuk canından oluyordu

07.08.2022 13:02
Elektrik akımına kapılan ineği kurtarmak isteyen çocuk canından oluyordu

Erzurum'da, yaylada elektrik akımına kapılan ineği kurtarmak isterken yere sarkan yüksek gerilim hattına kolunun temas etmesiyle ağır yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor.

Erzurum'da, yaylada elektrik akımına kapılan ineği kurtarmak isterken yere sarkan yüksek gerilim hattına kolunun temas etmesiyle ağır yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor.

Horasan ilçesinin Sekman Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki B.D, yaklaşık 2 ay önce ağabeyiyle hayvanları otlatmak için köylerinin yaylasına çıktı.

Yaylada elektrik akımına kapılan ineği gören çocuğun sağ kolu, ağabeyinin yardım istemesi üzerine koşarak hayvanın yanına gittiği sırada yüksek gerilim hattı kablosuna temas etti.

Akıma kapılan ve göğsü, karnı, sağ kolu ile vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan çocuğa, ağabeyi olay yerinde üzerine toprak atarak ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan B.D, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

İyileşip evine döneceği günü bekliyor

Yaklaşık 55 gündür tedavisi süren çocuk, iyileşip evine gideceği günü bekliyor.

Baba Mehmet Zeki D, AA muhabirine, oğlunun başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü söyledi.

Olayda ineğin telef olduğunu ifade eden baba, "Hemen ağabeyi kardeşini toprağa gömmüş. İlk müdahalenin ardından bize haber verdi." dedi.

Mehmet Zeki D, bu tarz olayların yaşanmaması için yetkililerin yüksek gerilim hatlarının geçtiği bölgelerde sık sık kontrollerde bulunmasını istedi.

Bacaktan omuz ve kol bölgesine cilt nakli yapıldı

14 yaşındaki B.D ise bir an önce iyileşeceği günü beklediğini belirterek, "Dağda, merada abimle hayvan otlatıp çobanlık yapıyorduk. Abimden uzak bir alandaydım. İnek akıma kapılınca abim yardıma çağırmıştı. Koşarak gittim ve yere sarkan kablo omuzuma değince akıma kapıldım. Elektrik kablosunu görememiştim." diye konuştu.

Yaşadığı olayı unutmadığını aktaran B.D, "Olay aklımdan hiç çıkmıyor, halen etkisinden kurtulamadım, gece uyurken rüyalarıma geliyor." ifadesini kullandı.

Yanık tedavi merkezi doktorlarından Onur Ceylan da akıma kapılması sonucu göğsü, karnı ve ayaklarında ikinci ve üçüncü derece derin yanıklar oluşan çocuğu yaklaşık 2 aydır yakından takip ettiklerini, medikal ve cerrahi tedavi uyguladıklarını aktardı.

B.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığını ve erken müdahale sayesinde sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Ceylan, hastanın bacaktan omuz ve kol bölgesine cilt nakli yapıldığını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Mehmet Zeki, Erzurum, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrik akımına kapılan ineği kurtarmak isteyen çocuk canından oluyordu - Son Dakika

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