Erzurum'da yaz ve kış çalışmaları bir arada - Son Dakika
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Erzurum'da yaz ve kış çalışmaları bir arada

6 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerden bazıları şehir merkezi ve güney ilçelerde karla mücadele ederken, diğer ekipler ise kuzey ilçelerde gölet, sulama kanalı ve yol yapım çalışmaları yürütüyor.

Erzurum'da yaz ve kış çalışmaları bir arada, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerden bazıları şehir merkezi ve güney ilçelerde karla mücadele ederken, diğer ekipler ise kuzey ilçelerde gölet, sulama kanalı ve yol yapım çalışmaları yürütüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yaz ve kış mesailerinin bir arada yapıldığı bildirildi.

Kent merkezi ile doğu ve güneydeki ilçelerde karla mücadele çalışmalarının aktarıldığı açıklamada, aynı anda Oltu, Olur ve Şenkaya ilçelerinin bulunduğu kuzey kısımlara yeni gölet, yol ve sulama kanallarının kazandırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum için kaybedecek bir günlerinin olmadığını kaydetti.

Erzurum'un sahip olduğu iklim koşulları sebebiyle kış aylarının yerel hizmetler açısından durağan geçtiği bir kent olduğuna değinen Sekmen, "Kış denilince tabii akıllara ilk gelen karla mücadele oluyor. Biz bu manada şehrimizin ihtiyaç duyduğu çalışmaları elbette yapıyoruz ancak Erzurum'un kış mevsiminin ortasında bile birbirinden farklı iklim özelliklerine sahip olduğunu da gözden kaçırmıyoruz. Yani şehrin bir tarafında karla mücadele ederken, diğer tarafında da alt ve üstyapı çalışmalarını rahatlıkla yürütebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sekmen, kentte iki gün önce yoğun kar yağışının etkili olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz gerek merkezde ve gerekse ilçelerimizde çok yoğun bir karla mücadele çalışması yürütüyor. Kış mevsiminde olmamıza rağmen ekiplerimiz şu anda Oltu ilçemize bağlı Ünlükaya'da gölet inşa ediyor. Yine kırsal hizmet birimlerimiz Şenkaya Paşalı'da sulama kanalı çalışması yürütmekle beraber, bir başka ekibimiz de Olur ilçemize bağlı Şalpazarı bölgesinde yeni yollar yapıyor. Yani bizim hizmet anlayışımızda zaman ve mevsim mefhumu yok. Ekiplerimiz yaz ve kış mesaisini aynı anda yapıyor."

Erzurum, Şenkaya, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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