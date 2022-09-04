Yeni görev yerine giderken kazada yaşamını yitiren öğretmenin cenazesi Isparta'da toprağa verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer , ataması yeni yapılan ve Erzurum'da görev yapacağı okuluna giderken trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen Özge Kılıç için başsağlığı mesajı yayınlamıştı.

Erzurum 'da yeni görev yerine giderken trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Özge Kılıç'ın cenazesi memleketi Isparta 'da defnedildi.

Kaynak: AA

Erzurum, Isparta, Güncel, Son Dakika

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