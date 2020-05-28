Erzurum'da yeşil sahalar cuma namazına hazırlanıyor - Son Dakika

Erzurum'da yeşil sahalar cuma namazına hazırlanıyor

DÜNYAYI kasıp, kavuran koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren namaz kılınması yasaklanan camiler yarın kapılarını açacak. Erzurum'da kılınacak cuma namazı için pandemi kurulu tarafından belirlenen atletizm pisti ve yüksek irtifa kamp merkezindeki futbol sahaları bunun için hazırlanıyor. Koronavirüsle mücadelede kapsamında açıklanan normalleşme kararları çerçevesinde ilk cuma yarın cami bahçeleri ve pandemi kurulunun belirleneceği açık alanlarda kılınacak. Erzurum'da pandemi kurulu tarafından cuma namazı kılınacak yerler arasında açıklanan atletizm pisti ile yüksek irtifa kamp merkezindeki yeşil sahalarda hazırlıklar başladı. Sabah erken saatlerde kıbleyi belirleyen görevliler, daha sonra sosyal mesafe kuralına göre cemaat için saf çizgilerini beyaz boyayla çekti. 1,5 metre aralık bırakılarak çizilen atletizm pisti ve futbol sahalarında binlerce kişinin rahatlıkla namaz kılabileceği belirtildi. Bu arada yarın cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar şu kurallara uymak zorunda:

Camilerde abdest alınmayacak, evde abdest alınıp gelinecek.Maskesiz camiye girilmeyecek. Herkes kendi seccadesini getirecek. Camilerde belirlenen mesafelerde saf tutulacak. Namaz çıkışlarında kesinlikle tokalaşma olmayacak.