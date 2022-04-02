Erzurum'da yetim ve ihtiyaçlı 100 aileye gıda yardımı yapıldı - Son Dakika
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Erzurum'da yetim ve ihtiyaçlı 100 aileye gıda yardımı yapıldı

02.04.2022 22:14
Erzurum'da yetim ve ihtiyaçlı 100 aileye gıda yardımı yapıldı

Erzurum'da, İHH İnsani Yardım Derneğince 100 ihtiyaçlı ve yetim aileye ramazan dolayısıyla gıda ile sebze ve meyve yardımı dağıtıldı.

Erzurum'da, İHH İnsani Yardım Derneğince 100 ihtiyaçlı ve yetim aileye ramazan dolayısıyla gıda ile sebze ve meyve yardımı dağıtıldı.

Erzurum İHH Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, önceki ramazan aylarında olduğu gibi bu ramazan ayında da Erzurum İHH, ihtiyaçlı ve yetim ailelerin yanında yer aldı.

Erzurum İHH Başkanı Ömer Onay, tüm ilçelerdeki temsilcilikler aracılığıyla 100 ihtiyaçlı ve yetim aileye gıda kolisi, sebze ve meyve yardımında bulunduklarını belirterek, "Ramazan sürecinde Erzurum'da yetim ve ihtiyaçlı ailelere 2000 gıda kolisi dağıtacağız." dedi.

Onay, bağışları için Erzurum'daki hayırsever ve bağışçılara teşekkür etti.

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Erzurum, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da yetim ve ihtiyaçlı 100 aileye gıda yardımı yapıldı - Son Dakika


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