Erzurum'da yılbaşı denetimleri - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca vatandaşların yılbaşına huzur ve güven içinde girmesini sağlamak amacıyla illerde güvenlik tedbirleri artırıldı.



Yılbaşı tedbirleri kapsamında Erzurum'da emniyet ve jandarma ekipleri alarma geçti. Önlemler kapsamında kent merkezi ve ilçelerde görev yapan emniyet ve jandarma ekiplerince asayiş ve alkol denetimi gerçekleştirildi. Palandöken Kayak Merkezi yolunda denetim yapan ekipler alkollü sürücüler hakkında cezai işlem uyguladı.



Aşkale'de yapılan uygulamalarda ise Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, uygulama yapan ekipleri ziyaret ederek bir süre sohbet etti. - ERZURUM