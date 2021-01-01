Erzurum'da yılın ilk gününde sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Kısıtlama kapsamında vatandaşlar bulundukları mahallelerde alışverişlerini yapabilirken, polis uygulamaları ile kurallara uymayan vatandaşlar hakkında cezai işlem yapıldı. - ERZURUM

Erzurum 'da yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kısıtlamaya rağmen yattaki yılbaşı eğlencesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yasakları keyfimiz için istemiyoruz