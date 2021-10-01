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Yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastalarının yüzde 95'i aşısız - Son Dakika

Yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastalarının yüzde 95'i aşısız

01.10.2021 14:00

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı Tör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastane yoğun bakımdaki doluluğun yüzde 90'a ulaştığını belirterek, bu hastalardan yüzde 95'inin de aşısız olduğunu bildirdi.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı Tör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastane yoğun bakımdaki doluluğun yüzde 90'a ulaştığını belirterek, bu hastalardan yüzde 95'inin de aşısız olduğunu bildirdi.

Hastane Başhekimi Tör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 servislerinde bir dönem artış yaşandığını belirterek, şimdilik ciddi yoğunluk olmadığını söyledi.

Kovid-19 servislerinde yatan hastalarda düşüş beklediklerini anlatan Tör, "Kovid-19 servislerindeki rahatlamanın yoğun bakıma yansıması yaklaşık 1 hafta, 10 ya da 15 gün gibi zaman alıyor. Yoğun bakımlarımızda yüze 85- 90 oranında doluluğumuz mevcut. Yoğun bakımda anlık takiplerimizde yatan hastaların yüzde 95'e yakını aşısız." dedi.

Tör, anestezi yoğun bakım doktoru olarak hastane yoğun bakımında yatanların takip ve gözlemlerine katıldığını aktardı.

Aşı konusunda vatandaşa doğru ve net bilgiler verilmesi gerektiğini ifade eden Tör, "Aşı olmayan vatandaşlarımızın bir daha düşünmelerini istiyoruz. Aşılandıkça şehirde kapanma olmayacak, sağlık camiasının üzerindeki yük azalacak, aşılandıkça kapanmalar ve kısıtlamaların yaşanmayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Yoğun bakımlarda genç yetişkin kesim daha çok

Tör, salgının ilk dönemlerinde yoğun bakım ve servislerde Kovid-19 nedeniyle yaşlı nüfusun yüksek olduğuna işaret ederek, "Zaman ilerledikçe yaşlı nüfusumuzda ciddi oranda aşılamayı ülkece gerçekleştirdik. Buna bağlı olarak yoğun bakım ve servislerimizde yatan yaşlı nüfusta ciddi azalma gözlemledik. Şuan yoğun bakımlarımızda genç yetişkin dediğimiz yaş ortalaması 55-60 olanlar daha çok." ifadelerini kullandı.

Özellikle sosyal medya gibi platformlarda aşı hakkında yanlış yönlendirmeler yapıldığını belirten Tör, buna bağlı aşıya yönelik bazen ön yargı oluştuğunu dile getirdi.

"Yoğun bakım ve servislerde yer sıkıntımız yok"

Yoğun bakımdaki doluluk oranlarının yüksek olmasına rağmen hastanede yoğun bakım yatağı ve servislerde yer açısından sıkıntılarının olmadığını vurgulayan Tör, şunları kaydetti:

"20 Kovid-19 servisimiz var, her serviste ortalama 15 hasta yatıyor, şuan toplamda 300 civarında Kovid-19 hastamız var. Geçen yıl Kovid-19'a yakalandım ve yoğun bakım süreci geçirdim, maalesef o tarihlerde aşı sürecim henüz çıkmamıştı, aşı çıkar çıkmaz yapıldım. Bu süreci yaşamak zor. Gönül rahatlığıyla aşıyı tavsiye ediyorum. Aşısız kesimde Kovid-19 enfeksiyonundan ciddi artışlar gözlemleyeceğiz, bu da Kovid-19 için harcadığımız bir emeğin daha ortaya çıkması demek. belki kapanma olmayacak ama hizmetlerimizde daralma olacak. Bunların olmasını istemiyoruz, aşı olalım ve bu hastalıktan kurtulalım."

Yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastalarının yüzde 95'i aşısız
Yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastalarının yüzde 95'i aşısız
Yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastalarının yüzde 95'i aşısız
Yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastalarının yüzde 95'i aşısız
Yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastalarının yüzde 95'i aşısız
Yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastalarının yüzde 95'i aşısız
Yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastalarının yüzde 95'i aşısız

Şehir Hastanesi, COVIRAN Bereket, Öğretim Üyesi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastalarının yüzde 95'i aşısız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastalarının yüzde 95'i aşısız - Son Dakika
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