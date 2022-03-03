Erzurum'da yoğun kar etkili oldu - Son Dakika
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Erzurum'da yoğun kar etkili oldu

03.03.2022 18:48

ERZURUM'da öğleden sonra etkili olan rüzgarın ardından akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı.

ERZURUM'da öğleden sonra etkili olan rüzgarın ardından akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Bir anda bastıran kar, yaklaşık yarım saatte kent merkezini beyaza bürüdü.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptığı Erzurum'da kar etkili oldu. Bugün öğleden sonra zaman zaman hızını artıran rüzgarın ardından saat 17.00 sıralarında aniden kar bastırdı. Lapa lapa ve yoğun bir şekilde başlayan yağış, kent merkezinde etkili oldu. Yaklaşık yarım saat etkili olan kar sonrası kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Yağış sebebiyle şehir içi trafikte aksamalar yaşandı.


Erzurum'da yoğun kar etkili oldu
Erzurum'da yoğun kar etkili oldu
Erzurum'da yoğun kar etkili oldu
Erzurum'da yoğun kar etkili oldu
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Meteoroloji, Fırtına, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Erzurum'da yoğun kar etkili oldu - Son Dakika
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