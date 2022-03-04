ERZURUM'DA YOĞUN KAR ETKİLİ OLDU - Son Dakika
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ERZURUM'DA YOĞUN KAR ETKİLİ OLDU

04.03.2022 10:57

ERZURUM'da öğleden sonra etkili olan rüzgar, saat 17.00 sıralarında yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

ERZURUM'da öğleden sonra etkili olan rüzgar, saat 17.00 sıralarında yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Bir anda bastıran kar, yaklaşık yarım saatte kent merkezini beyaza bürüdü.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptığı Erzurum'da kar etkili oldu. Bugün öğleden sonra zaman zaman hızını artıran rüzgarın ardından saat 17.00 sıralarında aniden kar bastırdı. Lapa lapa ve yoğun bir şekilde yaşanan yağış kent merkezinde etkili oldu. Yaklaşık yarım saat etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Yağış sebebiyle şehir içi trafikte aksamalar yaşandı.

ERZURUM'DA YOĞUN KAR ETKİLİ OLDU
ERZURUM'DA YOĞUN KAR ETKİLİ OLDU
ERZURUM'DA YOĞUN KAR ETKİLİ OLDU

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Meteoroloji, Fırtına, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZURUM'DA YOĞUN KAR ETKİLİ OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ERZURUM'DA YOĞUN KAR ETKİLİ OLDU - Son Dakika
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