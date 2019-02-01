Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı Etkili Oldu
55 dakika önce
ERZURUM'da bugün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kent merkezini uzun zamandan sonra beyaza bürüdü.
ERZURUM'da bugün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kent merkezini uzun zamandan sonra beyaza bürüdü.
Bugün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle karayolu ulaşımında güçlükler yaşanırken, sokakta yürüyenler ise kardan adama dönüştü. Zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı nederiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, yolların da buzlanmasıyla hasarlı trafik kazaları yaşandı. İhbarlar üzerine kazalara müdahale eden ekipler, sürücüleri öncelikle can güvenliklerini almaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Erzurum
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ise karayolunda ulaşımın sağlanması için tuzlama çalışması yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:00 Kaynak: DHA
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