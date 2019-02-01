Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı Etkili Oldu (2)

ONLARCA TIR YOLDA KALDIERZURUM'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle şehirlerarası yolculuk yapanlarda zor anlar yaşadı.

ONLARCA TIR YOLDA KALDI



ERZURUM'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle şehirlerarası yolculuk yapanlarda zor anlar yaşadı. Çevre yolunun Nene Hatun rampalarında tipi ve buzlanma nedeniyle çok sayıda TIR yolda kaldı. Bölgede tuzlama ve yol açma çalışması yapan Karayolları'na ait bir iş makinesi kayması sonucu refüje düştü. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Nene Hatun rampasına araç geçişine izin verilmedi. Yapılan çalışmalar sonucu önce karayollarına ait iş makinesi daha sonra TIR'lar kurtarıldı. Yaşkalık 2.5 saat kurtarılmayı beklediklerini söyleyen TIR şoförü Mehmet Ünal Mişer, "Savas'tan yola çıktım, İran'a gidiyordum. Erzurum çevre yoluna girdiğimde şiddetli tipi başladı. Rampalar gelince aşırı buzlanam nedeniyle TIR'lar tek tek yolda kaldı, Karayolları ekipleri de yol açma ve tuzlama çalışması yaparken araçlardan biri refüje düştü ve yolu kapattı. Uzun uğraşlar sonucu yol açılabildi" diye konuştu.



METEOROLOJİ UYARMIŞTI



Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetklileri yaptığı açıklamada, saat 17.00 ila 22.00 saatleri arasında Erzurum merkez ve Kuzey ilçelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini ve sonrasında don olayının yaşanacağını belirterek sürücüleri uyarmıştı.

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