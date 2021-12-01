Erzurum'da yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Ağır kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi 'nde kış gecikmeli olarak geldi. Uzun süredir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Erzurum'da Aralık ayı kar ile geldi. Sabah aniden bastıran kar tüm şehri beyaz örtüyle kaplarken araç trafiği güçlükle yapılabildi. Yoğun kar yağışı etkisini devam ettirirken Meteoroloji kar yağışının hafta sonuna kadar bölge genelinde etkili olmaya devam edeceğini belirtti.

ERZURUM - Erzurum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Erzurum 'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

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