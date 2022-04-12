Erzurum'da yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Erzurum'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

12.04.2022 22:44

Erzurum'da yoğun kar yağışı etkili oluyor Gençler kar yağışını halay ile kutladı Erzurum bahar ile birlikte adeta kara kışı yaşıyor Erzurum bahar ile birlikte adeta kara kışı yaşıyor.

Erzurum'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Gençler kar yağışını halay ile kutladı

Erzurum bahar ile birlikte adeta kara kışı yaşıyor

ERZURUM - Erzurum bahar ile birlikte adeta kara kışı yaşıyor.

Ağır kış şartlarının yaşandığı Erzurum'da Nisan ayının ortalarına gelinmesine rağmen etkili olan kar yağışı hayatı olumsun olarak etkilemeye devam ediyor.

İftar saati ile birlikte başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde yoğunluğunu artırınca kent merkezi beyaza büründü.

Kar yağışı karşısında büyük bir sürpriz yaşayan gençler halay çekerek karı eğlenceye dönüştürürken araç trafiğinde aksamalar yaşandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada bölge genelinde devam eden kar yağışının etkisini artırarak yarın öğle saatlerine kadar yer yer yoğunlukla devan edeceği belirtildi.

Meteorolojik uyarıda, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Erzurum'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
Erzurum'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
Erzurum'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

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Erzurum, Nisan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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