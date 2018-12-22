Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Yoğun Sis

Erzurum'da Yoğun Sis

5 saat önce

Erzurum'daki Palandöken Dağı etekleri ile kent merkezini kaplayan yoğun sis, güzel görüntüler oluşturdu.

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Erzurum'daki Palandöken Dağı etekleri ile kent merkezini kaplayan yoğun sis, güzel görüntüler oluşturdu.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Erzurum'da vatandaşlar güne sis ile uyandı.

Yurdun en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan kent merkezinde görüş mesafesini düşüren yoğun sis Palandöken Dağı'nın zirve noktası olan 3200 rakımlı Ejder Tepesi'nden görüntülendi.


Zirvede havanın açık olmasına rağmen dağın eteğindeki şehrin merkez ilçeleri Palandöken, Yakutiye ve Aziziye'nin sis bulutunun içinde kalması görsel şölen sundu.

Ejder Tepesi zirvesine gondollar ile çıkan yerli yabancı çok sayıda turist ile kayakçılar, bu görsel şöleni fotoğrafladı.

Vatandaşlardan Akif Sezgin Budak, arkadaşlarıyla hafta sonunu değerlendirmek için Palandöken Kayak Merkezi'ne geldiğini belirterek, "Sis, bulut denizi oluşturmuş, çok güzel manzara var. Biz de buraya fotoğraf çekmek için geldik. Arkadaşlarla çok eğleniyoruz." dedi.

Zeynep Demir de Bursa'da yaşadığını ve Erzurum'a ilk defa geldiğini anlatarak, "Erzurum'da soğuktan donmayı bekliyordum ama böyle bir manzarayı beklemiyordum, çok hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.

Bölgede sis ve soğuk havanın etkisini sürdüreceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:50 Kaynak: AA

Palandöken DAğı, Palandöken, Erzurum, Güncel
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