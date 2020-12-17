Erzurum'da yoğun sis - Son Dakika

Erzurum'da yoğun sis

Aşkale sisler içerisinde kayboldu

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale İlçesi sabahın erken saatlerinde aniden bastıran yoğun sis dolayısıyla gözden kayboldu.

Bu sabah erken saatlerde bastıran yoğun sis ilçe içerisinde görüş mesafesini 3 metreye kadar düşürürken yüksek kesimlerden daha çok etkili oldu.

Aşkale'nin simgelerinden olan Kaban Dağında bakıldığında ilçe tamamı ile kaybolduğu gözetlendi.

Hayaller diyarını andıran Aşkale'nin görüntüsü mest etti.