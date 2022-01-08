Erzurum'da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, ağaçlar kırağı tuttu - Son Dakika

Erzurum'da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, ağaçlar kırağı tuttu

ERZURUM Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüle zor anlar yaşadı. Kentte etkili olan sis ve soğuk hava ile ağaçlar da kırağı tuttu. Erzurum şehir merkezinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Erzurum'un sisle kaplanan tarihi mekanları ve kırağı tutan ağaçları ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.