Erzurum'da yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'da yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Erzurum'da yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

6 saat önce

Erzurum'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Erzurum'da yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı, System.String[]

Erzurum'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Horasan ilçesinden kent merkezine gelen 25 BB 153 plakalı yolcu midibüsü, Erzurum- Pasinler kara yolu Hamamdere mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen yaralıların, 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki sürüyor.

Pasinler, Horasan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:30 Kaynak: AA
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