Erzurum'da yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 21 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'da yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 21 yaralı - Son Dakika

Erzurum'da yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 21 yaralı

6 saat önce

Erzurum'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Erzurum'da yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 21 yaralı, System.String[]

Erzurum'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.


Horasan ilçesinden kent merkezine gelen Remzi Tetik yönetimindeki 25 BB 153 plakalı yolcu midibüsü, kar yağışının etkili olduğu Erzurum- Pasinler kara yolu Hamamdere mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.


Kazada, araçtaki Süleyman Boyacı olay yerinde hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.


Boyacı'nın cenazesi, Pasinler Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Hayati tehlikesi olmayan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Midibüs sürücüsü Tetik ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza dolayısıyla kısmen kapanan yoldaki trafik, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

Pasinler, Horasan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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