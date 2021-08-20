Erzurum'da yolcu otobüsünün emanet bölümünde 7 kilo 250 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Erzurum'da yolcu otobüsünün emanet bölümünde 7 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

Erzurum'da polis ekipleri, bir yolcu otobüsünün emanet bölümünde saklanmış 7 kilo 250 gram eroin ele geçirdi.

Erzurum'da polis ekipleri, bir yolcu otobüsünün emanet bölümünde saklanmış 7 kilo 250 gram eroin ele geçirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Erzurum- Erzincan kara yolundaki Aşkale Yolu Uygulama Noktası'nda bir yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada, otobüsünün emanet bölümündeki koli içerisinde epoksi reçine (plastik malzeme) arasına sıkıştırılarak gizlenmiş vaziyette 69 parça halinde 7 kilo 250 gram eroin ele geçirdi. Polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "Aşı ol" yazarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aşının önemine dikkati çekti.

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