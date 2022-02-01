Üye Girişi
Erzurum'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika

Erzurum'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için ekipler seferber oldu

01.02.2022 16:34
Erzurum'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için ekipler seferber oldu

Erzurum'un Pasinler ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahalledeki hasta, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahalledeki hasta, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Çalıyazı Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Zeynep Araslı'nın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Hastaya müdahale için harekete geçen ekipler, yolun kardan kapalı olması nedeniyle ilerleyemedi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığından destek istenmesi üzerine harekete geçen karla mücadele ekipleri, yolları açarak sağlık ekiplerinin hızlı şekilde mahalleye ulaşmasını sağladı.

Sağlıkçıların müdahale ettiği Araslı ilçe hastanesinde tedavi altına alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kar temizleme araçlarımız şehir merkezi, kırsal ayrımı gözetmeksizin her zaman ve her koşulda hemşehrilerimizin hizmetinde. Bugün de Pasinler Çalıyazı Mahallemizdeki 70 yaşındaki Zeynep Araslı teyzemizin sağlık hizmetini en hızlı şekilde alabilmesi için ambulanslara yol açtık." ifadesini kullandı.

Erzurum'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için ekipler seferber oldu
Erzurum'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için ekipler seferber oldu

YORUMLAR
500

Hisarcık, Pasinler, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:36 Fenerbahçe ile anlaşma sağlandı mı? Podolski: Joachim Löw, Türkiye'de mutlu olacaktır
16:14 Ekrem İmamoğlu nasıl takip edildi? İşte farklı alternatifler!
16:11 Yemek bulmak isterken balkonda mahsur kaldı! Tilkinin yardımına ekipler yetişti
16:09 Kredi kartı kullanımında artış devam ediyor! En çok hava yolları ve konaklamada
15:50 Yeni Omicron varyantı belirtilerine dikkat! Tırnak köklerinin mavi, mor ya da gri olması tehlikeli
15:46 Ormanda tecavüz ettiği genç kızı öldürmüştü! Cani, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
15:45 Çalışanların kontak kapattığı Yurtiçi Kargo "yüzde 46" zam yaptık dedi! Çalışanlar, aldıkları ücretleri yayınladı
15:38 Destan'da bugün neler olacak? Akkız'ın Pençe olduğunu öğrenen Alpagu Han öfkeden deliye dönecek
15:38 Mamutlar dünyaya geri mi dönüyor! Mamut genleri ile Asya fillerinin DNA'ları birleştirilecek
15:36 Rize Başkanı'ndan yıldız futbolcusuna benzeri görülmemiş suçlama: 100 Euro'ya pozitif rapor aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 16:47:30. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement