ERZURUM'DA YURTLARIN YÜZDE 80'İ DOLDU

ERZURUM Valisi Okay Memiş, Kredi Yurtlar Kurumu ve özel yurtlarla beraber 25 bin kapasitemiz var. Şu anda bu kapasitenin yüzde 80'i dolmuş durumda. Erzurum, yurt açısından çok şanlı bir il. Hiçbir eksiğimiz bulunmamakta, tam kapasite ile eğitim-öğretime hazırız dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Merkez Kız Yurtları Kampüsü içerisindeki yurtlarda inceleme yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile birlikte odaları gezerek, bilgi alan Vali Memiş, Erzurum'da yurt sorunu olmadığını belirtti. Atatürk ve Erzurum Teknik üniversitelerinde 80 bine yakın öğrenci olduğunu belirten Vali Memiş, Kredi Yurtlar Kurumu ve özel yurtlarla beraber 25 bin kapasitemiz var. Şu anda bu kapasitenin yüzde 80'i dolmuş durumda. Yaklaşık 3 bin civarında artı kapasitemiz var. İlçelerimizde de her türlü tedbiri aldık. Sadece 20 ilçemizin 3 tanesinde yedekte kalan öğrenciler var. Onlar için de kaymakam arkadaşlar, belediye başkanlarımız ve ilgili kurum müdürleri ile toplantılar neticesinde kamu misafirhanelerini planladık. Hiçbirisi boşta kalmayacak. Erzurum, yurt açısından çok şanlı bir il. Hiçbir eksiğimiz bulunmamakta, tam kapasite ile eğitim-öğretime hazırız dedi. Öğrencilere 'Kalın giyinin' tavsiyesinde de bulunan Vali Memiş, Nenehatun Kız Yurdu'ndaki çalışmalarına ilişkin, Bu inşaattaki yurtta artık ranza sisteminden oda sistemini geçiyoruz. 'Daha önce kapasite sorunumuz yok, kapasitemiz var' demiştim. Artık öğrencilerin konforu için çalışmalar yapıyoruz. 11-12 kişi yerine 5-6 kişinin kalabileceği odalar yapıyoruz. Her odanın içinde tuvalet banyosu olacak şekilde çalışma yapıyoruz diye konuştu. (DHA)