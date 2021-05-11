Erzurum'da yüzlerce araç konvoy yaparak İsrail'e tepki gösterdi - Son Dakika

Erzurum'da yüzlerce araç konvoy yaparak İsrail'e tepki gösterdi
11.05.2021 00:38
İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Müslümanlara yaptığı saldıralar nedeniyle Erzurum'da yüzlerce araç kısıtlamaya rağmen konvoy yaparak tepki gösterdi.
İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Müslümanlara yaptığı saldıralar nedeniyle Erzurum'da yüzlerce araç kısıtlamaya rağmen konvoy yaparak tepki gösterdi.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesinde bulunan Mescidi Aksa'da Müslüman cemaate saldırdı. Bunun ardından Erzurum'da kısıtlama olmasına rağmen 500'den fazla araç konvoy düzenlendi. Erzurum'un Aziziye ilçesinden geçen konvoy ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - ERZURUM
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