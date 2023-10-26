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Erzurum'da Zincirleme Kaza: 24 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Erzurum'da Zincirleme Kaza: 24 Kişi Yaralandı

Son Güncelleme: 26.10.2023 11:06

Erzurum'da servis minibüsü, halk otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 24 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Erzurum'da servis minibüsü, halk otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 24 kişi, yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

24 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Üniversite Mahallesi İpek Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir yaşlı ve engelli bakım merkezine ait Rüştü V. idaresindeki, servis minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen ve Pasinler ilçesinden yolcu taşıyan Adnan Ö.'nün kullandığı halk otobüsüne çarptı. Zincirleme şekilde gerçekleşen çarpmalarla otomobiller de hasar aldı. Kazada 24 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Servis minibüsü, halk otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 24 kişi yaralandı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobili hasar gören sürücü Mesut Tiryaki, "Kırmızı ışıkta bekliyorduk. İşimize gidiyorduk. Minibüsçü arkadaş geldi, hepimizi param parça edip, gitti. Millet yaralandı, aldı, götürdüler. Minibüsün içi ağzına kadar doluydu. Diğer yaralılar da kendi araçlarında olan şahıslar. Kiminin boynu, kiminin burnu, yaralıydı. Minibüsün içindeki insanlar, komple yaralandı" dedi.

Servis minibüsü, halk otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 24 kişi yaralandı
Servis minibüsü, halk otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 24 kişi yaralandı
Servis minibüsü, halk otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 24 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Erzurum, Otomobil, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Erzurum'da Zincirleme Kaza: 24 Kişi Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da Zincirleme Kaza: 24 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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