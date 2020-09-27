Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 7 yaralı - Son Dakika

Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 7 yaralı

Erzurum'da tur otobüsü ile 3 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Erzurum'da tur otobüsü ile 3 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

E-80 kara yolundan Terminal Caddesi istikametine giden Muharrem Bayraktar yönetimindeki 55 BS 475 plakalı tur otobüsü, Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda, Muhsine İşleyen'in kullandığı 25 NE 580 ve Cansu Altundaş idaresindeki 06 TB 649 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Altundaş'ın kullandığı otomobil de Armağan Tuysuz yönetimindeki 34 BEH 652 plakalı araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Cansu Altundaş ve Muhsine İşleyen ile Elif Şevval, Melike ve Ekrem Salih Şengül, Tansu Navdar hafif, Nevriye İşleyen ise ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 7 yaralı
Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 7 yaralı
Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 7 yaralı
Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 7 yaralı

Atatürk Üniversitesi, Muharrem Bayraktar, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 7 yaralı - Son Dakika

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