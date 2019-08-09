Erzurum'da zincirleme trafik kazası
43 dakika önce
Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine girdi.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:37 Kaynak: İHA
'da meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine girdi.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Yakutiye
ilçesi Cumhuriyet Caddesi
üzerindeki Fil Geçti alt kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki otomobil ve bir kamyonet kaza yaptı. Üç araç birbirine girerken çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Kazada sonrası şok geçiren bazı sürücü ve yolcular 112 sağlık ekiplerince tedavi edildi.
Kaza sonrası kavşak kısa süreli trafiğe kapanırken, polis çevrede güvenlik tedbiri aldı. Yoldan geçen vatandaşlar gürültü karşısında şaşkınlık yaşadı. Kaza mahalline koşan vatandaşlar sürücülere ve yolculara yardımcı olmaya çalıştı. - ERZURUM
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