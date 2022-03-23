Erzurum'da zincirleme trafik kazası - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da zincirleme trafik kazası

23.03.2022 14:52
Erzurum'da zincirleme trafik kazası

Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Erzurum Pasinler kara yolu Paşapınarı mevkisinde, kar yağışı ile tipinin görüş mesafesini düşürmesi ve yolun kayganlaşmasının de etkisiyle bazı araçlar kontrolden çıktı. Aralarında yolcu minibüsü ve otomobillerin de bulunduğu çok sayıda araç birbiriyle çarpıştı.

İlk belirlemelere göre kaza nedeniyle araçlardaki çok sayıda kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Aynı bölgede yolun kayganlaşması nedeniyle de şarampole düşen bir otomobildeki 2 kişi etrafı tipi yüzünden kar dolan araçta mahsur kaldı.

Kazayı yara almadan atlatan bu kişiler, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak güvenli bölgeye alındı.

YORUMLAR
500
Son dakika: Erzurum'da zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi, onlarca araç yolda kaldı Son dakika: Erzurum'da zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi, onlarca araç yolda kaldı Kar yağışının ardından dondurucu soğuklar başladı Kar yağışının ardından dondurucu soğuklar başladı

Pasinler, Erzurum, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da zincirleme trafik kazası - Son Dakika


Son Dakika
15:18 Çin Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkeyi birlikten atmaya hakkı yoktur
15:04 Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak!
15:04 Şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İl'in 3 yaşındaki oğlunun sözleri duygulandırdı: Babamın tabutu açılmıyor
14:55 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla 110 yıl hapsi istenen şahıs: Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum
14:54 Boşanan eşcinsel çift çocuklarını paylaşamadı! ABD ve Türkiye arasında velayet krizi patlak verdi
14:46 Finansal Fair Play'in kaldırılması için gözler UEFA'da!
14:41 ABD ve NATO, Belarus'un Rusya-Ukrayna savaşına girebileceği iddiasında bulundu!
14:24 Kritik toplantı başladı: İstanbul'da ulaşıma zam yapılacak mı?
14:17 Özel harekatçı kıyafetiyle evlilik yıl dönümünde şehit eşini uğurladı!
14:04 İzel, yıllar sonra Çelik ile neden küstüğünü açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 15:24:19. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da zincirleme trafik kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement