Erzurum'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

23.03.2022 18:00
Erzurum'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Erzurum'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erzurum- Pasinler kara yolu Paşapınarı mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 80 AA224 plakalı tır ile 5 otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, önlem amacıyla Erzurum-Pasinler kara yolunun gidiş ve geliş yönlerini trafiğe kapatarak bir süre araç geçişine izin vermedi.

Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırıldığı kaza bölgesinde, gün içinde bir kez daha zincirleme trafik kazası meydana gelmişti.

Erzurum'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Erzurum'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Otomobil, Pasinler, Erzurum, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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