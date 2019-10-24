Son Dakika Haberleri: Erzurum dağda geven toplarken yıldırım düşmesiyle yaralandılar
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Erzurum dağda geven toplarken yıldırım düşmesiyle yaralandılar

32 dakika önce

Dağda geven toplarken yıldırım düşmesiyle yaralandılarErzurum'da kışın yakacak olarak kullanılan geven bitkisini toplamaya çıkan Hacı Bekir Ertüngü (47) ile arkadaşı Öztürk Önal'ın üzerine (50) yıldırım düştü.

Dağda geven toplarken yıldırım düşmesiyle yaralandılar

Erzurum'da kışın yakacak olarak kullanılan geven bitkisini toplamaya çıkan Hacı Bekir Ertüngü (47) ile arkadaşı Öztürk Önal'ın üzerine (50) yıldırım düştü.

Arkadaşlarının sırtında 2 kilometre taşınan iki arkadaş, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Olay, 20 Ekim günü merkez Palandöken ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Kümbet Mahallesinde meydan geldi. Hacı Bekir Ertüngü ve Öztürk Önal, arkadaşları ile birlikte dağlık bölgeye kışın yakacaklarını tutuşturmak için kullanılan geven bitkisini toplamaya çıktı. Arkadaşlar, yağmurdan korunmak için traktör römorku altına girdi. Yağmurun dinmeyince yürümeye karar veren mahalleliden Hacı Bekir Ertüngü ile arkadaşı Öztürk Önal'ın üzerine yıldırım düştü. Yaralanan Ertüngü ile Önal, arkadaşları tarafından sırtlarında dağdan indirildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan iki arkadaş Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Geven bitkisini topladıklarında yağmurun başladığını söyleyen evli 5 çocuk babası Hacı Bekir Ertüngü, Bir anda kendimizi yerde bulduk, şok olduk. Kolumu, sol bacağımı diz kapağından aşağını hissetmiyordum. Yanımızda 3-4 arkadaş vardı onlar olmasaydı dağın başında kalmıştık. Cız diye bir ses duydum, başka bir şey görmedim dedi.

Yağmurun şiddetlenmesi üzerine römorkun altına girip dinmesini beklediklerini söyleyen 5 çocuk babası Öztürk Önal ise başından geçenleri şöyle anlattı Geveni Bekir arkadaşım kesiyordu. Römorkun altına girdiğimizde 'yıldırım çeker' düşüncesiyle hepimiz telefonları kapattık. Yağmur durmayınca römorkun yanında yürüyelim dedik. İkimiz römorkun demir kancasından tutmuştuk. Diğerlerinin römorka teması yoktu. 100 metre ilerledikten sonra bir anda ne ışık, ne şimşek gördüm. Elimi titretti, beni fırlattı. Sol tarafım felç oldu gibi. Diğer arkadaşım 'benim kolumla, ayağım düştü onları bulun' dedi. Yıldırım çarpmayan arkadaşlar bizi sırtlarına aldı. 2 kilometre dağdan indirdiler. Ambulans anında geldi. Şuan ikimizin de sağlığı çok iyi.

Erzurum dağda geven toplarken yıldırım düşmesiyle yaralandılar

Palandöken, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:22 Kaynak: DHA
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