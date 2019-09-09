Erzurum dağların kızı sıla

Dağların kızı Sıla

Erzurum'da 2011 yılında 25'incisi düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın yapıldığı tarihte Kayak Milli Takımı'na giren Erzurum Kayak Kulubü sporcularından Sıla Kara (19), 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Palandöken'de hazırlanıyor.

Türkan-Mürsel Kara çiftinin 4 çocuğundan tek kızları olan Sıla Kara, henüz 6 yaşındayken mahallede arkadaşları ile birilikte ayakkabılarının altına bağladığı kornişle kayarken, kayak öğretmenleri tarafından keşfedildi. Erzurum Kayak Kulübü'ne götürülen Kara, kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor hayatında başarı hikayeleri yazan Sıla Kara, 2011 yılında Çocuk Kayak Milli Takımı'na girdi. 7 yıllık Milli Takım geçmişinde 100'ün üzerinde madalyaya sahip olan Atatürk Ünivresitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Kara, her yıl katıldığı Alp disiplini dalında 10 ila 15 arasında madalya kazanıyor. Kara en büyük hayalinin Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılarak bu başarısını taçlandırmak olduğunu söyledi.

Kışın kayarak indiği deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'e yazın da koşarak tırmanan Sıla Kara, enerji depoluyor. Palandöken dağında Kayak Federasoyununa ait otelde kampa giren Kara, daha iyi zirveler için çalışmalarını Palandöken'in zirvelerinde sürdürüyor. Günde 5-6 saat zorlu bir antrenman yapan Sıla Kara, Gerek fiziksel gerek mental güçlendirmelerimi tamamlayıp, çok güzel bir motivasyonla beraber kendime olan bu inancımla birlikte olimpiyatlarda ülkemi temsil edip, bügüne kadar alınmamış en iyi dereceleri almak en büyük ve öncelikli hedefimdir. Her platformda ülkemi ve sancağımı en güzel yerlere taşımak için elimden gelenin en iyisini yaparak sporcu ahlak ve ilkelerine uyarak çalışmalarımı sürdürmekteyim diye konuştu.

Alp disiplini branşı olimpiyat kadrosunda bulunan tek kadın sporcu olan Sıla Kara, Türkiye Olimpiyat Hazılık Merkezi (TOHM) antrenörü Serhat Aktaş ile birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.