Erzurum'daki 5 kişinin öldürüldüğü olayda kaçan 2 şahıs yakalandı
Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde dün 5 kişinin öldürüldüğü kavganın ardından kaçan 2 kişi yakalandı.
Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde dün 5 kişinin öldürüldüğü kavganın ardından kaçan 2 kişi yakalandı.
Dün sabah saatlerinde Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde meydana gelen olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 2014 yılında Yıldız ailesi, Güneş ailesinden kız kaçırdı. Olay üzerine gerilen aileler arabulucu sayesinde barıştı. Çiftin düğünü yapıldıktan sonra kaçan kadın, iddiaya göre aile baskısı sonucu intihar etti. Yıllar sonra köyde bir araya gelen iki aileden Güneş ailesi fertlerinin "Köy çıkışında bekliyoruz, kozlarımızı paylaşacağız" sözleri üzerine Sıracettin Yıldız şahıslarla buluşmak için evden çıktı. Arazide karşı karşıya gelen iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Güneş ailesinden Sıddık Güneş, Baki Güneş, Hasan Güneş, Sinan Güneş ve Yıldız ailesinden Sıracettin Yıldız hayatını kaybetti. Olay sonrası kayıplara karışan İ.Y. ve B.Y. için askeri helikopter destekli jandarma tarafından arama ve yakalama çalışması başlatıldı. Kaçan şahıslar bugün sabah saatlerinde olay yerine 10 kilometre uzaklıktaki Göbekören Mahallesi yakınlarında bulunan arazide yakalanarak gözaltına alındı. Olaydan 23 saat sonra yakalanan şahıslar adli mercilere sevk edildi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 11:44 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Erzurum'daki 5 kişinin öldürüldüğü olayda kaçan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış 56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi Gadırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı Dünyanın en genç milyarderinin serveti kurmaca çıktı Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi "Fakirsin" dedikleri genç aşçıdan fenomenleri kıskandıracak başarı Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi 44 yaşındaki yıldız oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okuyor Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde "Ruhunun bir parçasını" 10 milyon dolara satacak