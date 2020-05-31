Erzurum'daki 5 kişinin öldürüldüğü olayda kaçan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika

Erzurum'daki 5 kişinin öldürüldüğü olayda kaçan 2 şahıs yakalandı

ERZURUM - Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde dün 5 kişinin öldürüldüğü kavganın ardından kaçan 2 kişi yakalandı.

Dün sabah saatlerinde Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde meydana gelen olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 2014 yılında Yıldız ailesi, Güneş ailesinden kız kaçırdı. Olay üzerine gerilen aileler arabulucu sayesinde barıştı. Çiftin düğünü yapıldıktan sonra kaçan kadın, iddiaya göre aile baskısı sonucu intihar etti. Yıllar sonra köyde bir araya gelen iki aileden Güneş ailesi fertlerinin "Köy çıkışında bekliyoruz, kozlarımızı paylaşacağız" sözleri üzerine Sıracettin Yıldız şahıslarla buluşmak için evden çıktı. Arazide karşı karşıya gelen iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Güneş ailesinden Sıddık Güneş, Baki Güneş, Hasan Güneş, Sinan Güneş ve Yıldız ailesinden Sıracettin Yıldız hayatını kaybetti. Olay sonrası kayıplara karışan İ.Y. ve B.Y. için askeri helikopter destekli jandarma tarafından arama ve yakalama çalışması başlatıldı. Kaçan şahıslar bugün sabah saatlerinde olay yerine 10 kilometre uzaklıktaki Göbekören Mahallesi yakınlarında bulunan arazide yakalanarak gözaltına alındı. Olaydan 23 saat sonra yakalanan şahıslar adli mercilere sevk edildi.