Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüden gösterdiği fotoğraf, en çok Yunan tarafını rahatsız etti

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi de sevk edildi.

Erzurum Valisi Memiş: '(Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın) Öğrencilerimizle ilgili en ufak bir olumsuz durum bulunmamaktadır'

Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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