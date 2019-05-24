Son Dakika Haberleri: Erzurum'daki bıçaklı kavga

Erzurum'daki bıçaklı kavga

3 saat önce

Erzurum'da iki grup arasında çıkan ve bir kişinin öldürüldüğü kavgayla ilgili mahkemeye sevk edilen bir kişi tutuklandı.

Erzurum'daki bıçaklı kavga, System.String[]
Erzurum'da iki grup arasında çıkan ve bir kişinin öldürüldüğü kavgayla ilgili mahkemeye sevk edilen bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Erzurum Adliyesindeki duruşma sonrası Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaşan 2 grup arasında çıkan ve İbrahim Hakkı Turgut'un (23) ölümü ile sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Palandöken Hastanesindeki sağlık kontrolü sonrası Erzurum Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Z.Ç. çıkarıldığı mahkemece "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.
Diğer 3 şüpheli ise cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası serbest bırakıldı.
Erzurum'da, önceki gün bir duruşmaya katılmak üzere geldikleri adliyeden ayrıldıktan sonra Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaşan 2 grup arasında bıçaklı kavga çıkmış, olayda ağır yaralanan İbrahim Hakkı Turgut (23), kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:49 Kaynak: AA
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