Erzurum'daki bıçaklı kavga

Erzurum
'da iki grup arasında çıkan ve bir kişinin öldürüldüğü kavgayla ilgili mahkemeye sevk edilen bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekiplerince, Erzurum Adliyesindeki duruşma sonrası Cumhuriyet Caddesi
'nde karşılaşan 2 grup arasında çıkan ve İbrahim Hakkı
Turgut'un (23) ölümü ile sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Palandöken
Hastanesindeki sağlık kontrolü sonrası Erzurum Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Z.Ç. çıkarıldığı mahkemece "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.
Diğer 3 şüpheli ise cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası serbest bırakıldı.
Erzurum'da, önceki gün bir duruşmaya katılmak üzere geldikleri adliyeden ayrıldıktan sonra Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaşan 2 grup arasında bıçaklı kavga çıkmış, olayda ağır yaralanan İbrahim Hakkı Turgut (23), kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.