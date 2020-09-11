Erzurum'daki Bosna Caddesi yeni çehresine kavuşacak - Son Dakika

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde eski yerleşim yerlerinden olan ve ticari olarak halkın uğrak noktası haline gelen Bosna Caddesi'nin çehresinde çalışma yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, caddede inşaatı yarım kalan metruk binanın yıkılıp üst kısımdaki ticari alanların oluşturduğu bölümler tuğla ile örülerek üzerine Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ait görseller ve kentin tarihi yerlerinin fotoğrafları yerleştirildi.

Belediye Başkanı Mahmut Uçar, göreve geldiği günden bu yana hizmet etmeyi sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Yakutiye'nin mahallelerinde metruk binaların büyük bölümünü yıkarak halkın can ve mal güvenliği için risk oluşturan bu tür yapıları ortadan kaldırdık. Bosna Caddesi'nde yıkılan bina çevresi de düzenleniyor. 20 yıldır metruk olarak yarım bırakılmış ve tehlike oluşturan inşaatı ve çevresindekileri elden geçirerek peyzaj ve çevre düzenlemesini tamamlamak üzereyiz. Bunlar tamamlanınca halkımız çok beğenecek ve cazibe merkezi olacak."