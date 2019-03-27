Erzurum'daki Cinayet

Erzurum'da boşanma davası açan eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Erzurum'da boşanma davası açan eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, dün, Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde, kendisinden boşanmak isteyen 3 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına Ö.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Palandöken Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, polislerce Erzurum Adliyesi'ne getirildi.



Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan Ö.P, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.



Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde dün meydana gelen olayda, kendisine boşanma davası açan eşi S.P'yi, bu davanın duruşmasının ardından evinin önünde tabanca ile vurarak öldüren zanlı, polislerce Aziziye ilçesinde yakalanmıştı.

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