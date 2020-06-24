Erzurum'daki "cinayet" ve "silahla yaralama" olayında 6 tutuklama - Son Dakika

Erzurum'daki "cinayet" ve "silahla yaralama" olayında 6 tutuklama

Erzurum'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı.

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