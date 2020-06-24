Erzurum'daki "cinayet" ve "silahla yaralama" olayında 6 tutuklama - Son Dakika

Erzurum'daki "cinayet" ve "silahla yaralama" olayında 6 tutuklama

Erzurum'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı.

Erzurum'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Yakutiye ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alındıktan sonra dün adliye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığında 4 saat ifade verdi.

Zanlılardan birini serbest bırakan savcılık, diğerlerini tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdi. Hakimlikçe yeniden sorgulanan zanlılardan 6'sı "kasten adam öldürme" ve "silahlı yaralama" suçlarından tutukladı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Olay

İki aile arasında 2 yıl önce Yakutiye ilçesi Endüstri Caddesi Aşağı Sanayi Mahallesi'nde kız kaçırma meselesinden çıktığı belirtilen silahlı kavgada 2'si polis 15 kişi yaralanmıştı. 3 gün önce aynı ilçedeki silahlı kavgada da 1 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'daki 'cinayet' ve 'silahla yaralama' olayında 6 tutuklama - Son Dakika

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