Erzurum'daki "cinayet" ve "silahlı yaralama" olayına ilişkin 8 zanlı yakalandı - Son Dakika

Erzurum'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün akşam Yakutiye ilçesi Endüstri Caddesi Aşağı Sanayi Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından olaya karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kentteki çeşitli adreslere düzenledikleri operasyonda, kavgaya karıştıkları belirlenen 8 zanlıyı yakaladı.

Bu kişilerin yakalandıkları adreslerdeki aramalarda, biri pompalı tüfek olmak üzere 6 silah ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Söz konusu iki aile arasında yaklaşık 2 yıl önce kız kaçırma meselesinden çıktığı belirtilen silahlı kavgada da 2'si polis,15 kişi yaralanmıştı.