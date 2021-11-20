Depremde evleri hasar görenler geceyi çadırda geçirecek - Son Dakika

Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek.

Depremin ardından ilçeye bağlı Topçu, Söylemez ve Duatepe mahallelerine giden AFAD, Kızılay, Jandarma ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yemek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Bazı evlerin hasar gördüğü ve ahırların yıkıldığı mahallelerde bir yandan vatandaşlara yemek dağıtan ekipler, bir yandan da bölgeye çadır kurulması için yoğun çalışıyor.

Ekiplerin çadır kurmalarına vatandaşların yanı sıra jandarma ekipleri de destek oluyor.

Evi hasar gören vatandaşlardan Muhammet Kırmacı, AA muhabirine, gece çadırda geçireceklerini söyledi.

Evlerinde kalamayacak kadar hasar oluştuğunu ifade eden Kırmacı, "Allah razı olsun şu anda arkadaşlar çalışıyor. Bu gece evlerde kalamayız. Evimizde kalamayacak kadar hasar var. Şu an devlet bütün imkanlarıyla köylerimizde çalışıyor." dedi.

Kırmacı, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğünü ifade ederek, hayvanların soğuktan etkilenmemesi için mahalledeki sağlam ahırlara koyduklarını dile getirdi.

Vatandaşlardan Fehim Kırmacı da depremden sonra evinin çeşitli yerlerinde hasar oluştuğunu anlatarak, çocuklarıyla AFAD'ın kurduğu çadırda geceyi geçireceğini aktardı.

Tahir Kırmacı ise "Dağda hayvanları otlatıyordum, çocuklarım evdeydi. Telefonla bana deprem olduğu söylendi ve hemen geldim. Evim ve ahırım yıkılmıştı. Şu an evde oturacak durum yok. Allah razı olun devletimiz yanımızda, bu gece çadırda kalacağız." şeklinde konuştu.

İlçeye bağlı mahallelerde evleri hasar gören vatandaşlara AFAD ekiplerinin çadır intikali ise devam ediyor.