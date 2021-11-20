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Depremde evleri hasar görenler geceyi sıcak çadırlarda geçirdi - Son Dakika

Depremde evleri hasar görenler geceyi sıcak çadırlarda geçirdi

20.11.2021 12:23

Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören vatandaşlar, hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede geceyi soba kurulan çadırlarda geçirdi.

Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören vatandaşlar, hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede geceyi soba kurulan çadırlarda geçirdi.

Depremde hasarın oluştu Topçu, Söylemez ve Duatepe mahallelerine giden AFAD, Kızılay, jandarma ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yemek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Geceyi sıfırın altında 3 derecede soba kurulan çadırlarda geçiren vatandaşlardan bazıları da mahallede ateş yakıp etrafında toplanarak sabahladı.

Evlerin hasar gördüğü ve ahırların yıkıldığı mahallelerde vatandaşlara sıcak yemek ve çay dağıtan ekipler, bir yandan da bölgede hasar tespit çalışması yürütüyor.

Doktor ve hemşireler de vatandaşlara sağlık hizmeti sunuyor

Kurulan çadırlarda doktor ve hemşirelerin de vatandaşlara sağlık hizmeti sunduğu bölgede, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de hazır bulunuyor.

Topçu Mahallesi'ndeki vatandaşlardan Mehmet Kırmacı, AA muhabirine, geceyi çadırlarda geçirdiklerini söyledi.

Depremden can kaybının olmadığına sevindiklerini anlatan Kırmacı, "Allah devletimizden razı olsun. Şu an ayakta durmaya çalışıyoruz. Devlet yetkililerinden gelenler oldu. Ev duvarında çatlaklar, ahırda yıkılma ve hasar var. Köylülerimizin bazıları çadırda bazıları da geceyi ayakta geçirdi. Bize burada yiyecek ve içecek her türlü yardım yapılıyor. " dedi.

Geceyi çadırda geçiren Topçu Mahallesi sakinlerinden Ayşe Kırmacı ise depremde ev ve ahırlarının hasar gördüğünü anlatarak, "Allah devlete zeval vermesin, çadır ve yemek getirdiler. Şimdilik idare ediyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Kemal Kırmacı da depreme evde yakalandıklarını belirtti.

Panikle dışarı çıkmaya fırsat bulmadıklarını aktaran Kırmacı, "Çok fena sallandık, can kaybımız yok. Ahır ve evim baya ağır hasar aldı. Şu an evimize giremiyoruz. Gece çadırda kaldık. Çoğu kişi de yatmadı. Şimdilik tek sıkıntımız evlerimize girememek." ifadelerini kullandı.

Depremde evleri hasar görenler geceyi sıcak çadırlarda geçirdi
Depremde evleri hasar görenler geceyi sıcak çadırlarda geçirdi
Depremde evleri hasar görenler geceyi sıcak çadırlarda geçirdi
Depremde evleri hasar görenler geceyi sıcak çadırlarda geçirdi
Depremde evleri hasar görenler geceyi sıcak çadırlarda geçirdi
Depremde evleri hasar görenler geceyi sıcak çadırlarda geçirdi
Depremde evleri hasar görenler geceyi sıcak çadırlarda geçirdi
Depremde evleri hasar görenler geceyi sıcak çadırlarda geçirdi
Depremde evleri hasar görenler geceyi sıcak çadırlarda geçirdi

Köprüköy, Erzurum, Kızılay, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depremde evleri hasar görenler geceyi sıcak çadırlarda geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremde evleri hasar görenler geceyi sıcak çadırlarda geçirdi - Son Dakika
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