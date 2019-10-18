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Erzurum'daki FETÖ/PDY'nin kadın yapılanması operasyonu

1 saat önce

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kadın yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir akrabasının da aralarında bulunduğu 10 zanlı adliyeye sevk edildi.

Erzurum'daki FETÖ/PDY'nin kadın yapılanması operasyonu, System.String[]

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kadın yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir akrabasının da aralarında bulunduğu 10 zanlı adliyeye sevk edildi.


Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu E.Ö. isimli kadın ve eşi O.Ö'nün de bulunduğu şüpheliler, Palandöken Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Zanlıların, hücre evlerindeki kişilerin yanı sıra cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yardımda bulunduğu, toplantılar düzenleyerek güncel yapılanmayı ayakta tutmaya çalıştığı öğrenildi.

Şüpheli O.Ö'nün ise öğretmen olarak görev yaptığı sırada KHK ile görevinden ihraç edildiği, Erzurum ve Hatay'da, terör örgütü adına sözde imamlık yaptığı gerekçesiyle hakkında arama kararının bulunduğu bildirildi.

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:11 Kaynak: AA
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