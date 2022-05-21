Erzurum'daki fuar 8 günde yaklaşık 100 bin kitapseveri ağırladı

Erzurum'da düzenlenen Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'nı 8 günde yaklaşık 100 bin kitapsever ziyaret etti.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde 13 Mayıs'ta kitapseverlere kapılarını açan fuar, 7'den 70'e her kesimin ilgisini çekiyor.

Yarın sona erecek fuar, bugüne kadar yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı.

Stant görevlilerinden Resul Turan, AA muhabirine, katılımdan oldukça memnun olduklarını söyledi.

Kentte düzenlenen önceki fuarların öğrencilerin sınav dönemine denk geldiğini anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Kitap fiyatlarının biraz yüksek olması alım gücünü biraz etkilese de yine de yapılan işten memnunuz. Üç yıllık bir salgından sonra Erzurum'daki kitapseverle buluşmak gerçekten mükemmel oldu diyebiliriz. Bu dönemde üniversite öğrencilerimizin sınavı yok. Bu nedenle öğrencilerin katılımı da iyi oldu. Gerçekten memnun olduk. Katılım 100 bini geçmiştir. Bu da mutlu edici bir rakam. Tabii bu durum satışlara da yansıdı."

Reşat Keleş de kentte daha önce düzenlenen fuarlara da katıldığını belirterek, "Şu anki belediye ve valiliğin organize ettiği efsane bir fuar ve katılım harika. Erzurum'un zaten çok ciddi bir okuyucu kitlesi var. Biz de fuara sınavlara hazırlık test kitaplarıyla katıldık. Öğrencilerin ilgisi de var. Tüm okuyucuları bekleriz." dedi.

Yavuz Selim Yılmaz ise ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.