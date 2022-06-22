Göbekören Mahallesi'nde dün merada hayvan otlatma nedeniyle Bulut ile Doğan Edebali (48) arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada, kurşun isabet eden Bulut olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Haydar Bulut, AK Parti, Hisarcık, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'daki hayvan otlatma kavgasında ölen belediye meclis üyesinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

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